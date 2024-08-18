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Боевики ВСУ сбили голову памятнику Ленина в Курской области

По данным политолога Суркова, инцидент произошел в Судже 17 августа.
Глеб Владовский 2024-08-18 07:44:34
© Фото: suspilnenews, telegram

Украинские боевики сбили голову Ленина с памятника, установленного в Судже Курской области. Кадры оскверненного монумента показал политолог Сергей Марков.

Отмечается, что сперва СМИ Украины публиковали новость о том. что военные просто подстрелили монумент. Однако позже в сети появились кадры того, что бюст был и вовсе снесен.

«И не то что мы так за Ленина, нет. Но не их грязными фашистскими лапами предателей снимать памятники в наших городах», - написал он в Telegram-канале.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры допросов пленных украинских боевиков, взятых бойцами ВС РФ после вторжения в Курскую область.  

#в стране и мире #Курская область #осквернение памятника #боевики всу #Суджа
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