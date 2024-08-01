Мэр Одессы Труханов выступил против переименования улиц города

Переименование улиц города Одесса станет обнулением культуры и истории города. Такое мнение выразил градоначальник Геннадий Труханов.

«Исходя из логики "деколонизаторов", мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом. Говоря простым языком - это "обнуляет" наш город», - написал он в Telegram-канале.

Мэр города также отметил, что ни он, ни городской совет не причастны к изменениям, которые сейчас происходят.

Ранее сообщалось, что жители Одессы выступили против переименования площади Льва Толстого в городе. Напомним, в 2022 году киевский режим начал бороться со всем, что связано или напоминает о России и СССР.