В США партия зеленых одобрила антивоенного кандидата на пост президента

Зеленая партия США выдвинула Джилл Стайн в качестве своего официального кандидата на пост главы государства. Об этом сообщило агентство Life.

Отмечается, что решение о ее выдвижении было принято 17 августа во время официального съезда партии, проходивший в онлайн-формате. Стайн поддержали 267 депутатов, что является большинством.

Стайн категорически выступает против военной поддержки Украине и Израилю. Вместе с ней баллотироваться будет также Бутч Уэйр, доцент исторических наук Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

Напомним, что 29 апреля Стайн была задержана сотрудниками правоохранительных органов за участие в пропалестинской акции, проходившей на территории Университета Вашингтона в Сент-Луисе.