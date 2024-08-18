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В США партия зеленых одобрила антивоенного кандидата на пост президента

За Джилл Стайн, которая выступает против поставок вооружений Киеву и Израилю, проголосовали 267 депутатов, что является большинством.
Глеб Владовский 2024-08-18 06:19:22
© Фото: imago stock&people Globallookpress

Зеленая партия США выдвинула Джилл Стайн в качестве своего официального кандидата на пост главы государства. Об этом сообщило агентство Life.

Отмечается, что решение о ее выдвижении было принято 17 августа во время официального съезда партии, проходивший в онлайн-формате. Стайн поддержали 267 депутатов, что является большинством.

Стайн категорически выступает против военной поддержки Украине и Израилю. Вместе с ней баллотироваться будет также Бутч Уэйр, доцент исторических наук Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

Напомним, что 29 апреля Стайн была задержана сотрудниками правоохранительных органов за участие в пропалестинской акции, проходившей на территории Университета Вашингтона в Сент-Луисе.

#в стране и мире #сша #президентские выборы в сша #Джилл Стайн #зеленая партия США
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