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Названо время окончания магнитной бури, накрывшей Землю

По данным специалистов метеоцентра, в конце недели магнитосфера Земли будет спокойной.
Глеб Владовский 2024-08-01 08:38:40
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Магнитные бури на Земле прекратятся во второй половине дня 1 августа. Такие данные сообщили в центре погоды «Фобос».

«В пятницу геомагнитное поле прогнозируется слабо возмущенным, а в выходные магнитосфера Земли ожидается спокойной», - заявил ведущий специалист центра Михаил Леус.

По словам эксперта, прошлой ночью магнитная буря имела слабую интенсивность класса G1. При этом ее влияние может ощущаться и в настоящее время.

Напомним, что 30 июля Землю накрыла новая магнитная буря, пик которой пришелся на дневное время.

#в стране и мире #магнитная буря #Михаил Леус #центр погоды Фобос
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