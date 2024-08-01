Названо время окончания магнитной бури, накрывшей Землю

Магнитные бури на Земле прекратятся во второй половине дня 1 августа. Такие данные сообщили в центре погоды «Фобос».

«В пятницу геомагнитное поле прогнозируется слабо возмущенным, а в выходные магнитосфера Земли ожидается спокойной», - заявил ведущий специалист центра Михаил Леус.

По словам эксперта, прошлой ночью магнитная буря имела слабую интенсивность класса G1. При этом ее влияние может ощущаться и в настоящее время.

Напомним, что 30 июля Землю накрыла новая магнитная буря, пик которой пришелся на дневное время.