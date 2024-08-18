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Десантники показали от первого лица сброс снарядов на внедорожники ВСУ

На опубликованном видео боеприпасы, сброшенные с квадрокоптера, поражают внедорожники боевиков на правом берегу Днепра.
2024-08-18 05:45:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения БПЛА Ульяновских десантников уничтожили три внедорожника ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сбросив на них боеприпасы с квадрокоптера. Бойцы показали моменты попадания в цель.

Оператор направил беспилотник с прикрепленными боеприпасами к одному из населенных пунктов, занятому боевиками ВСУ, и определил цели доя поражения - три внедорожника, на которых противник осуществлял ротацию личного состава. Автомобили были спрятаны и припаркованы возле полуразрушенных частных зданий.

Потратив несколько секунд на корректировку и наведение, оператор сбросил боеприпасы на автомобили. На кадрах можно увидеть точное попадание, в результате которого машины были выведены из строя.

Боевая работа ведется как днем, так и ночью при помощи тепловизионной аппаратуры, установленной на квадрокоптерах. Для более эффективного результата удар по цели одновременно наносят два беспилотника.

Ранее российский ракетный комплекс «Искандер» поразил украинскую систему залпового огня M270 MLRS американского производства в Сумской области. Вместе с ней также удалось уничтожить личный состав боевиков.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #бпла #ВСУ #внедорожник #Херсонская область
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