Группировка «Север» показала сокрушительный удар «Ланцета» по БТР ВСУ

Бойцы группировки войск «Север» уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронетранспортер украинских националистов в приграничном районе Курской области. Кадры работы наших военнослужащих показало Минобороны России.

Разведывательное подразделение группировки во время воздушной разведки обнаружило бронетранспортер противника. После подтверждения по машине нанесли удар с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Средства объективного контроля зафиксировали попадание в цель, на кадрах видно, как БТР противника загорелся.

Ранее ВКС России уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс С-125 в районе населенного пункта Рябина Сумской области. Удар нанес экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.