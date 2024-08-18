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Группировка «Север» показала сокрушительный удар «Ланцета» по БТР ВСУ

Средства объективного контроля зафиксировали поражение цели.
2024-08-18 06:03:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы группировки войск «Север» уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет»  бронетранспортер украинских националистов в приграничном районе Курской области. Кадры работы наших военнослужащих показало Минобороны России.

Разведывательное подразделение группировки во время воздушной разведки обнаружило бронетранспортер противника. После подтверждения по машине нанесли удар с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Средства объективного контроля зафиксировали попадание в цель, на кадрах видно, как БТР противника загорелся.

Ранее ВКС России уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс С-125 в районе населенного пункта Рябина Сумской области. Удар нанес экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #БТР #ВСУ #бронетранспортер #ланцет
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