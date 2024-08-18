Операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кадры поражения целей зафиксировали камеры объективного контроля.

Отправляя на задачу, беспилотники снарядили боеприпасом и подняли в небо. Пролетев несколько километров от уреза воды, операторы заметили в домах, оставленных мирными жителями, два пункта управления БПЛА противника. Оттуда боевики запускали дроны в сторону российских позиций.

Бойцы направили беспилотники к этим домам и ударили точно цель. Разведка доложила об уничтожении обоих пунктов управления вместе с личным составом.

Военнослужащие разведывательного батальона отдельного гвардейского мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии за последние несколько дней нанесли несколько десятков точных ударов FPV-дронами по военным объектам ВСУ на правом берегу Днепра.

Ранее расчет «Ланцета» уничтожил танк украинских националистов в Курской области. Несмотря на маскировку, российские разведчики обнаружили танк и передали координаты для его поражения.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.