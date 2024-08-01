Нестратегические ядерные силы отработали снаряжение боеприпасами на учениях

Министерство обороны России опубликовало кадры с третьего этапа учений нестратегических ядерных сил. В рамках тренировки военнослужащие отработали вопросы получения специальных учебных боеприпасов, выхода в назначенные районы и приступили к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения.

В учениях принимает участие личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов и задействованных подразделений авиации Воздушно-космических сил. В тренировке задействована как наземная, так и воздушная военная техника.

Третий этап учений нестратегических ядерных сил стартовал 31 июля. В рамках маневров военнослужащие отработают задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков.

В Министерстве обороны подчеркивают, что данный этап учений направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.