МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Нестратегические ядерные силы отработали снаряжение боеприпасами на учениях

Военнослужащие отработали вопросы получения специальных учебных боеприпасов и выхода в назначенные районы.
2024-08-01 09:00:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры с третьего этапа учений нестратегических ядерных сил. В рамках тренировки военнослужащие отработали вопросы получения специальных учебных боеприпасов, выхода в назначенные районы и приступили к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения.

В учениях принимает участие личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов и задействованных подразделений авиации Воздушно-космических сил. В тренировке задействована как наземная, так и воздушная военная техника.

Третий этап учений нестратегических ядерных сил стартовал 31 июля. В рамках маневров военнослужащие отработают задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков.

В Министерстве обороны подчеркивают, что данный этап учений направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#армия #учения #Минобороны РФ #боеприпасы #Нестратегические яденые силы
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 