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Вертолет Ми-28 ударил ракетами С-8 по боевикам ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета выпустил неуправляемые ракеты С-8 по противнику и вернулся на аэродром вылета. Разведка сообщила, что все цели уничтожены.
2024-08-18 05:13:18
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по скоплению живой силы, а также по бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Минобороны РФ показало кадры боевой работы нашей авиации.

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Выполнив задачу, вертолет совершил противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулся на аэродром. Позже разведка сообщила об уничтожении целей.

«Сегодня получили задачу по уничтожению скопления живой силы и легкобронированной техники противника в приграничной зоне в Курской области. Вылетели на боевой, поразили противника, применяли в ходе удара неуправляемые ракеты НАР С-8», - рассказал летчик Ми-28НМ Владимир.

Ранее российские военнослужащие уничтожили три украинских вертолета и самолет Су-24 в зоне СВО. Также, как сообщили в МО РФ, были уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина HIMARS.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

 

#армия #вертолет #Ми-28НМ #Курская область
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