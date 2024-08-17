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ВС РФ уничтожили Су-24 и три вертолета ВСУ в зоне СВО

Также были поражены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
2024-08-17 13:20:50
© Фото: РИА Новости

Российские войска в зоне проведения специальной военной операции уничтожили украинский фронтовой бомбардировщик Су-24 и три вертолета - два Ми-8 и Ми-17. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также сообщается об уничтожении военной техники производства США: двух пусковых установок и транспортно-заряжающей машины ЗРК HIMARS и двух радиолокационных станций АN/MPQ-65 ЗРК Patriot. Помимо этого устранены радиолокационная станция TRML-4D зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125.

Поражены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и скопления живой силы и военной техники противника в 157 районах проведения спецоперации. Удары были нанесены силами оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России.

Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили уже 639 самолетов и 282 вертолета противника, а также 1408 боевых машин реактивных систем залпового огня.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

 

#Минобороны РФ #Су-24 #Ми-8 #ВСУ #спецоперация #Ми-17 #уничтожение
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