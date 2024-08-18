Колумбия прекратила экспорт угля в Израиль

Колумбия прекращает экспорт угля в Израиль. Это следует из указа.
«Запрещен экспорт в государство Израиль угля», - говорится в указе.
Соответствующий документ подписал президент страны Густаво Петро. Такое решение последовало за заявлением лидера латиноамериканской страны о намерении приостановить поставки угля в Израиль в июне текущего года.
Напомним, 2 мая Колумбия разорвала дипломатические отношения с Израилем. Густаво Петро во время речи по случаю Дня Труда обвинил Тель-Авив в геноциде в секторе Газа.
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