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Колумбия прекратила экспорт угля в Израиль

Соответствующий указ подписал президент Густаво Петро.
Игнат Далакян 2024-08-18 22:17:11
© Фото: Aleksander Polyakov, GloballookPress

Колумбия прекращает экспорт угля в Израиль. Это следует из указа.

«Запрещен экспорт в государство Израиль угля», - говорится в указе.

Соответствующий документ подписал президент страны Густаво Петро. Такое решение последовало за заявлением лидера латиноамериканской страны о намерении приостановить поставки угля в Израиль в июне текущего года.

Напомним, 2 мая Колумбия разорвала дипломатические отношения с Израилем. Густаво Петро во время речи по случаю Дня Труда обвинил Тель-Авив в геноциде в секторе Газа.

#в стране и мире #уголь #Израиль #Колумбия #поставки угля #экспорт угля
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