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Колумбия разорвет дипотношения с Израилем из-за ситуации в Газе

Это произойдет 2 мая, заявил президент страны Густаво Петро.
Владимир Рубанов 2024-05-01 22:05:02
© Фото: petro.presidencia.gov.co

Колумбия разорвет дипломатические отношения с Израилем 2 мая, заявил президент этой страны Густаво Петро. Во время речи по случаю Дня труда он обвинил Израиль в геноциде в секторе Газа.

«Завтра дипломатические отношения будут разорваны с Государством Израиль из-за президента, который проводит геноцид», - заявил глава государства.

Решение Колумбии подразумевает, что послу Израиля в Боготе Гали Дагану и его сотрудникам дадут 72 часа на то, чтобы покинуть страну после официального уведомления министерства иностранных дел.

«Миллионы людей на улицах согласны с нами, а мы с ними. Не могут наступить времена геноцида, истребления целого народа на наших глазах. Если Палестина умрет, человечество умрет, и мы не позволим ему умереть», - сказал глава государства.

Петро неоднократно обвинял Израиль в совершении геноцида в Газе с момента начала израильской военной операции. Посол Колумбии в Тель-Авиве уже отозван.

#Израиль #сектор Газа #Колумбия #палестина #геноцид #дипломатические отношения #военная операция
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