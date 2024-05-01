Колумбия разорвет дипотношения с Израилем из-за ситуации в Газе

Колумбия разорвет дипломатические отношения с Израилем 2 мая, заявил президент этой страны Густаво Петро. Во время речи по случаю Дня труда он обвинил Израиль в геноциде в секторе Газа.

«Завтра дипломатические отношения будут разорваны с Государством Израиль из-за президента, который проводит геноцид», - заявил глава государства.

Решение Колумбии подразумевает, что послу Израиля в Боготе Гали Дагану и его сотрудникам дадут 72 часа на то, чтобы покинуть страну после официального уведомления министерства иностранных дел.

«Миллионы людей на улицах согласны с нами, а мы с ними. Не могут наступить времена геноцида, истребления целого народа на наших глазах. Если Палестина умрет, человечество умрет, и мы не позволим ему умереть», - сказал глава государства.

Петро неоднократно обвинял Израиль в совершении геноцида в Газе с момента начала израильской военной операции. Посол Колумбии в Тель-Авиве уже отозван.