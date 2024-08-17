За прошедшие двое суток ВКС России нанесли удары по четырем базам боевиков в Сирии. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

«ВКС России нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Эль-Бишри», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано два обстрела по позициям правительственных войск Сирии со стороны террористических группировок «Джабхат Ан-Нусра»* и «Исламская партия Туркестана»*.

Один сирийский военнослужащий пострадал при снайперском огне террористов из района Кафер-Ханни в районе Эрназ в Алеппо.

Авиация так называемой «международной антитеррористической коалиции» во главе с США 12 раз за сутки нарушила Протоколы деконфликтации с использованием пары истребителей F-15, пары истребителей-бомбардировщиков F/А-18 и четырьмя пар штурмовиков А-10.

* Террористические организации, запрещенные в России.