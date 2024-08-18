МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бомбардировщик Су-34 получил функции разведчика

Все без исключения самолеты получили новое оборудование для ведения радиолокационной разведки.
Алексей Курильченко 2024-08-18 14:51:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Истребитель-бомбардировщик Су-34 после проведения модернизации получил функции разведчика. Самолет обрел возможности радиоэлектронной разведки с помощью подвесного оборудования. Об этом программе «Военная приемка» рассказали в Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова.

«В результате модернизации самолет получит новый функционал. Путем доработки борта и установки контейнеров радиолокационной разведки самолет получает новую - разведчик... Он выполняет радиотехническую и радиолокационную разведку с использованием подвесного оборудования», - рассказал технический директор завода.

Также Су-34 получил новый комплекс связи, который позволяет получать оперативную информацию с земли.

«Он (разведчик на земле - Прим. ред.) передает координаты целеуказания, когда машина уже находится в воздухе. И происходит корректировка полетного задания», - отметил руководитель.

Модернизацию прошли как новые, серийно выпускаемые самолеты, так и те, что сейчас эксплуатируются военными - в том числе и в зоне специальной военной операции.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Работа в зоне СВО» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте. Съемочная группа программы разобралась, насколько точным и разрушительным может быть новое вооружение самолета, насколько надежным может быть Су-34, и как сильно изменился «боевой селезень» с начала военных действий.

#су-34 #бомбардировщик #Военная приемка #разведчик #наш эксклюзив
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 