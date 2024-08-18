Бомбардировщик Су-34 получил функции разведчика

Истребитель-бомбардировщик Су-34 после проведения модернизации получил функции разведчика. Самолет обрел возможности радиоэлектронной разведки с помощью подвесного оборудования. Об этом программе «Военная приемка» рассказали в Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова.

«В результате модернизации самолет получит новый функционал. Путем доработки борта и установки контейнеров радиолокационной разведки самолет получает новую - разведчик... Он выполняет радиотехническую и радиолокационную разведку с использованием подвесного оборудования», - рассказал технический директор завода.

Также Су-34 получил новый комплекс связи, который позволяет получать оперативную информацию с земли.

«Он (разведчик на земле - Прим. ред.) передает координаты целеуказания, когда машина уже находится в воздухе. И происходит корректировка полетного задания», - отметил руководитель.

Модернизацию прошли как новые, серийно выпускаемые самолеты, так и те, что сейчас эксплуатируются военными - в том числе и в зоне специальной военной операции.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Работа в зоне СВО» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте. Съемочная группа программы разобралась, насколько точным и разрушительным может быть новое вооружение самолета, насколько надежным может быть Су-34, и как сильно изменился «боевой селезень» с начала военных действий.