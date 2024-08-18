При пожаре на колесе обозрения в Германии пострадали 65 человек

Во время проведения ежегодного музыкального фестиваля Highfield в Германии начался пожар на колесе обозрения, пострадали 65 человек. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на правоохранительные органы.

Возгорание произошло вечером в субботу, в 21:13 по местному времени около Лейпцига на немецкой федеральной земле Саксония.

Отмечается, что из всех пострадавших госпитализировали шестнадцать человек.

Агентство уточнило, что у четырех пострадавших ожоги, у одного травмы, полученные при падении.

Причина пожара неизвестна, изначально огонь появился в одной из кабинок аттракциона, распространившись на вторую.

Ранее сообщалось о не менее чем 30 пострадавших.