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При пожаре на колесе обозрения в Германии пострадали 65 человек

Шестнадцать человек из 65 пострадавших госпитализировали.
Мария Зайцева 2024-08-18 20:39:10
© Фото: Str.dpa Globallookpress

Во время проведения ежегодного музыкального фестиваля Highfield в Германии начался пожар на колесе обозрения, пострадали 65 человек. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на правоохранительные органы.

Возгорание произошло вечером в субботу, в 21:13 по местному времени около Лейпцига на немецкой федеральной земле Саксония.

Отмечается, что из всех пострадавших госпитализировали шестнадцать человек.

Агентство уточнило, что у четырех пострадавших ожоги, у одного травмы, полученные при падении.

Причина пожара неизвестна, изначально огонь появился в одной из кабинок аттракциона, распространившись на вторую.

Ранее сообщалось о не менее чем 30 пострадавших.

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