При пожаре на колесе обозрения в Германии пострадали 65 человек

Во время проведения ежегодного музыкального фестиваля Highfield в Германии начался пожар на колесе обозрения, пострадали 65 человек. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на правоохранительные органы.
Возгорание произошло вечером в субботу, в 21:13 по местному времени около Лейпцига на немецкой федеральной земле Саксония.
Отмечается, что из всех пострадавших госпитализировали шестнадцать человек.
Агентство уточнило, что у четырех пострадавших ожоги, у одного травмы, полученные при падении.
Причина пожара неизвестна, изначально огонь появился в одной из кабинок аттракциона, распространившись на вторую.
Ранее сообщалось о не менее чем 30 пострадавших.
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