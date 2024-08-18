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В Германии при пожаре на колесе обозрения пострадали более 30 человек

Пожар на территории фестиваля начался примерно в 21:13 в немецкой федеральной земле Саксония.
Анастасия Бобылева 2024-08-18 01:58:02
© Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress

Более 30 человек пострадали при пожаре во время музыкального фестиваля Highfield в Германии. Причиной этому стал пожар на колесе обозрения, об инциденте пишет газета Bild со ссылкой на правоохранительные органы.

«На данный момент известно, что пострадали более 30 человек, в том числе четверо полицейских, но, предположительно, все они получили незначительные травмы», - пишет издание.

Инцидент произошел в немецкой федеральной земле Саксония рядом с озером Штремхаль. По неизвестным причинам одна из кабинок колеса обозрения загорелась, затем огонь перекинулся на другие.

Отмечается, что в результате произошедшего как минимум два человека получили серьезные травмы, об этом сообщил Немецкий Красный Крест. Оба сейчас находятся в больнице. Пожар к настоящему моменту удалось потушить.

#фестиваль #в стране и мире #пожар #Германия #колесо обозрения
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