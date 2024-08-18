МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Украинские боевики ударили по храму Серафима Саровского в Донецке

Снаряд пробил крышу административного здания храма и взорвался.
Игнат Далакян 2024-08-18 19:57:30
© Фото: Храм прп.СЕРАФИМА-САРОВСКОГО. Город ДОНЕЦК. Вконтакте

Украинские войска нанесли удар по храму преподобного Серафима Саровского в Донецке. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Город Донецк (Петровский район): прямое попадание в храм Преподобного Серафима Саровского по улице Петровского», - говорится в Telegram-канале представительства.

Снаряд пробил крышу административного здания храма и взорвался над перекрытием помещения воскресной школы, где находились прихожане.

Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела ВСУ погибли два мирных жителя Донецка. Он уточнил, что это были мужчина 1970 и женщина 1972 годов рождения.

#в стране и мире #Донецк #храм #Обстрел #храм Серафима Саровского
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 