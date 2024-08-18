Украинские боевики ударили по храму Серафима Саровского в Донецке

Украинские войска нанесли удар по храму преподобного Серафима Саровского в Донецке. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Город Донецк (Петровский район): прямое попадание в храм Преподобного Серафима Саровского по улице Петровского», - говорится в Telegram-канале представительства.

Снаряд пробил крышу административного здания храма и взорвался над перекрытием помещения воскресной школы, где находились прихожане.

Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела ВСУ погибли два мирных жителя Донецка. Он уточнил, что это были мужчина 1970 и женщина 1972 годов рождения.