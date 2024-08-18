Посол Азербайджана в России спустя 18,5 лет завершил дипмиссию

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы рассказал о завершении своей долгой дипломатической миссии в Москве в интервью ТАСС.

«Я в Москве проработал 18,5 лет. Это очень много для дипломатической службы. И на этом этапе мне было бы правильнее представлять в парламенте родную Шушу, жителей региона. Я очень надеюсь, что меня изберут, и это будет большая честь - быть первым депутатом после освобождения Карабаха», - поделился он.

Бюльбюль оглы сообщил, что хотел бы остаток жизни посвятить большему общению с людьми и природой своей Родины.

В разговоре с изданием он напомнил о своем отце, народном артисте СССР оперном певце Бюль-Бюле, который родился в Шуше, в Карабахе.

Глава азербайджанского дипведомства признался, что отреставрировал дом, где родился его отец. Теперь там создан дом-музей Бюль-Бюля.

«С моим жизненным опытом и багажом административной и дипломатической работы я могу быть полезен в новой ипостаси», - заключил он.

Ранее посол республики в Москве Полад Бюльбюль оглы заявил, что Азербайджан хотел бы стать членом БРИКС.