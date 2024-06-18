Украина заявила об ожидании 1 млрд долларов на энергосистему от Запада

За последнюю неделю партнеры Украины объявили о поддержке энергосистемы страны более чем миллиардом долларов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем официальном телеграм-канале.

По его словам, киевский режим ждет 1,9 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility. Помимо этого, программа расширенного финансирования, которую утвердил Исполнительный совет МВФ, обещает стране 2,2 миллиарда долларов.

Шмыгаль отметил, что США отправляют 500 миллионов долларов дополнительной энергетической помощи и перенаправляют еще 324 миллиона на восстановление энергетической инфраструктуры. Норвегия, в свою очередь, поможет 74 миллионами долларов, а Канада направит 14,5 миллионов.

Ранее на всей территории Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.