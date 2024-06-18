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Украина заявила об ожидании 1 млрд долларов на энергосистему от Запада

Украина ожидает 1,9 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility.
Мария Зайцева 2024-06-18 18:58:08
© Фото: Eugen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

За последнюю неделю партнеры Украины объявили о поддержке энергосистемы страны более чем миллиардом долларов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем официальном телеграм-канале.

По его словам, киевский режим ждет 1,9 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility. Помимо этого, программа расширенного финансирования, которую утвердил Исполнительный совет МВФ, обещает стране 2,2 миллиарда долларов.

Шмыгаль отметил, что США отправляют 500 миллионов долларов дополнительной энергетической помощи и перенаправляют еще 324 миллиона на восстановление энергетической инфраструктуры. Норвегия, в свою очередь, поможет 74 миллионами долларов, а Канада направит 14,5 миллионов.

Ранее на всей территории Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.

#в стране и мире #Украина #доллар #Денис Шмыгаль #электроэнергия #евро #миллиард
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