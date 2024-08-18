ВС РФ уничтожили за сутки более 300 боевиков на границе Курской области

Подразделения российских Вооруженных сил России за сутки уничтожили на Курском направлении более 300 украинских боевиков и 27 единиц бронетехники. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Среди уничтоженной военной техники противника шесть танков, одна боевая машина пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и две единицы инженерно техники, в том числе и инженерная машина разграждения. Также ракетным ударом уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США, расположенная в районе населенного пункта Бездрик в Сумской области Украины..

Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по резервам, складам боеприпасов и горючего четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Атинское, Белополье, Ворожба, Кияница, Косица и Шалыгино Сумской области.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения системы залпового огня M270 MLRS в Сумской области. Цель была поражена ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов