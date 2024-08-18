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Сийярто заявил об отсутствии опасности от выдачи нацкарт россиянам

По его словам, гражданам в любом случае придется пройти комплексную проверку для въезда и пребывания в Венгрии.
Мария Зайцева 2024-08-18 16:50:11
© Фото: Florian Gaertner, Photothek Media Lab, Globallookpress

Выдача национальных карт, то есть двухлетних виз, россиянам и белорусам не вызовет угрозу безопасности странам Шенгенской зоны. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в своих социальных сетях.

«Включение граждан России и Белоруссии в программу "Национальная карта" не представляет никакой угрозы безопасности с точки зрения Шенгенской зоны», - говорится в сообщении.

Он обосновал такое мнение тем, что люди в любом случае будут проходить комплексную проверку для въезда и пребывания в Венгрии.

Сийярто дополнил, что обратные заявления произносятся «коллегами из Северной Европы и Прибалтики, ослепленными военной пропагандой» и являются ложью.

Ранее политолог Светов объяснил, почему Евросоюз мстит Венгрии из-за виз россиянам.

#в стране и мире #мид #Виза #Венгрия #Петер Сийярто #Шенгенская зона
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