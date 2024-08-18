Сийярто заявил об отсутствии опасности от выдачи нацкарт россиянам

Выдача национальных карт, то есть двухлетних виз, россиянам и белорусам не вызовет угрозу безопасности странам Шенгенской зоны. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в своих социальных сетях.
«Включение граждан России и Белоруссии в программу "Национальная карта" не представляет никакой угрозы безопасности с точки зрения Шенгенской зоны», - говорится в сообщении.
Он обосновал такое мнение тем, что люди в любом случае будут проходить комплексную проверку для въезда и пребывания в Венгрии.
Сийярто дополнил, что обратные заявления произносятся «коллегами из Северной Европы и Прибалтики, ослепленными военной пропагандой» и являются ложью.
Ранее политолог Светов объяснил, почему Евросоюз мстит Венгрии из-за виз россиянам.
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