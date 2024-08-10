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Политолог Светов объяснил, почему ЕС мстит Венгрии из-за виз россиянам

Эксперт считает, что власти Евросоюза не хотят, чтобы россияне напрямую общались с европейцами и рассказывали о реальном положении дел в стране.
Владимир Рубанов 2024-08-10 16:47:08
© Фото: Philipp von Ditfurth dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Евросоюз давит на Венгрию по вопросу выдачи виз россиянам, потому что еврочиновники боятся прямого общения между гражданами РФ и европейцами, заявил «Звезде» политолог Юрий Светов.

По его словам, все, что делает Будапешт в плане отношений с Москвой, воспринимается как вызов единой линии Евросоюза. И в вопросе выдачи виз Венгрия тоже пошла поперек линии ЕС.

«И они сделают все, чтобы выкрутить руки Будапешту и вынудить ее отказаться от выдачи шенгенских виз россиянам», - считает политолог.

В руководстве ЕС не хотят, чтобы люди из России имели возможность ездить в Европу и рассказывать европейцам, какое у нас подлинное положение дел, уверен эксперт. Еврочиновникам также не хочется, чтобы европейцы ездили в Россию и видели, что здесь нет голода и массового недовольства властью.

«Когда тот же Такер Карлсон показал российские супермаркеты и проехал в московском метро, какая реакция была болезненная в США. Они сочинили демонизированную Россию и демонизированных русских. И вдруг они приезжают и оказывается, что это обычные нормальные люди без рогов, да еще вдобавок с деньгами, которые они там могут тратить. Вот это у них просто вызывает бешеную ненависть. Поэтому и давят на Венгрию», - заявил Юрий Светов.

Правительство Венгрии внесло Россию и Белоруссию в список стран, граждане которых имеют право претендовать на «национальную карту» - двухлетнюю рабочую визу. В ЕС крайне обеспокоены этим решением, заявил редактор журнала The Spectator Лукас Дегутис. Однако, по его словам, страны союза пока ничего не могут противопоставить Будапешту.

В ЕС звучат разные предложения о наказании для Венгрии из-за ее миграционной политики. Например, в ФРГ призвали ввести пограничный контроль с этой страной.

#ЕС #евросоюз #ФРГ #Венгрия #шенгенские визы #наш эксклюзив #визовый режим
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