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Китайские ученые предложили построить пусковую установку на Луне

Изобретение позволит отправлять с Луны на Землю полезные ресурсы.
Игнат Далакян 2024-08-18 16:12:02
© Фото: Jin Liwang, XinHua, Globallookpress

Китайские ученые предложили построить на Луне магнитную пусковую установку. Речь идет об изобретении, которое могло бы доставить на Землю ресурсы, добытые со спутника нашей планеты.

Как пишет «360» со ссылкой на газету South China Morning Post, разработкой занимаются ученые Шанхайского исследовательского института. Предполагается, что в основе будет лежать принцип метания молота в легкой атлетике. Разница лишь будет заключаться в том, что вращение будет производиться до отправления капсулы с ценными ископаемыми на нашу планету.

Специалисты считают, что полезные грузы можно будет отправлять на Землю как минимум два раза в день, а затраты при этом составят около 10% от стоимости существующих на данный момент способов. Отмечается, что это станет возможным благодаря низкой гравитации на Луне и вакууму.

По словам ученых, установка будет простой в реализации и небольшой по размерам. Она будет потреблять лишь электричество, топливо ей не понадобится.

В такой системе будет использоваться сверхпроводящий двигатель, работающий на высоких температурах, а также вращающийся рычаг длиной 50 метров, который будет запускать капсулы с ресурсами.

Ранее китайский зонд «Чанъэ-6» доставил на Землю 1935,3 г лунного грунта. Впервые в истории образцы грунта с обратной стороны Луны были доставлены на Землю 25 июня 2024 года.

#Китай #в стране и мире #ресурсы #ученые #Луна #китайские ученые #магнитная пусковая установка
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