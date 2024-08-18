Над Белгородской областью уничтожены шесть украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В сообщении российского оборонного ведомства говорится, что в период с 13:50 по 14:35 по московскому времени пресечена попытка террористической атаки на объекты, которые расположены на территории России.

Отмечается, что ВСУ пытались атаковать беспилотниками самолетного типа.

Ранее глава Шебекинского городского округа в Белгородской области Владимир Жданов заявил, что за сутки пострадали четыре мирных жителя при обстрелах ВСУ. Украинские боевики выпустили 43 боеприпаса по населенным региона.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.