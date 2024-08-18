В Белгородской области четыре жителя пострадали при обстрелах за сутки

ВСУ выпустили 43 боеприпаса по населенным пунктам Шебекинского городского округа в Белгородской области за сутки, пострадали четыре человека, сообщил глава округа Владимир Жданов.

«По городу Шебекино, посёлкам Красное и Маслова Пристань, сёлам Архангельское, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Середа и Терезовка, хуторам Балки и Панков выпущено 43 боеприпаса, 8 БПЛА, один из которых сбит», - написал он в своем Telegram.

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась, добавил Жданов. Повреждения получили восемь частных домов, надворная постройка и три автомобиля, пострадала линия электропередач.

По сообщению губернатора области Вячеслава Гладкова, два человека были ранены при ударе по Новой Таволжанке, одну женщину с осколочным ранением шеи доставили в больницу.

Напомним, на этой неделе в Белгородской области ввели режим ЧС федерального характера в связи с опасностью террористических атак со стороны украинских боевиков.