Группировка «Север» показала уничтожение миномета ВСУ под Курском

Артиллеристы группировки войск «Север» поразили позиции миномета ВСУ в приграничных районах Курской области. Кадры опубликовало Минобороны России.
Замаскированная позиция украинского миномета была обнаружена в результате работы воздушной разведки российских артиллерийских подразделений в одной из лесопосадок.
Артиллерийские расчеты группировки «Север» поразили позицию на основе необходимых данных и координат минометной секции ВСУ.
Отмечается, что поражение цели подтвердилось средствами объективного контроля воздушной разведки.
Ранее расчеты 100-мм орудий МТ-12 «Рапира» оборудовали огневые позиции в приграничных районах Курской области.
Материал подготовили Мария Зайцева и Николай Баранов.
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