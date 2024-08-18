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Группировка «Север» показала уничтожение миномета ВСУ под Курском

Позиция миномета была обнаружена в ходе работы воздушной разведки.
2024-08-18 15:16:14
© Фото: Министерство обороны РФ © Видео: Министерство обороны РФ

Артиллеристы группировки войск «Север» поразили позиции миномета ВСУ в приграничных районах Курской области. Кадры опубликовало Минобороны России.

Замаскированная позиция украинского миномета была обнаружена в результате работы воздушной разведки российских артиллерийских подразделений в одной из лесопосадок.

Артиллерийские расчеты группировки «Север» поразили позицию на основе необходимых данных и координат минометной секции ВСУ.

Отмечается, что поражение цели подтвердилось средствами объективного контроля воздушной разведки.

Ранее расчеты 100-мм орудий МТ-12 «Рапира» оборудовали огневые позиции в приграничных районах Курской области.

Материал подготовили Мария Зайцева и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #миномет #ВСУ #Министерство обороны РФ #уничтожение #Группировка войск Север
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