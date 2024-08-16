Расчеты «Рапир» оборудовали огневые позиции в Курской области

Расчеты 100-мм орудий МТ-12 «Рапира» оборудовали огневые позиции в приграничных районах Курской области. Видео боевой работы военнослужащих группировки войск «Север» предоставило Минобороны России.

Как отмечают в оборонном ведомстве, артиллеристы работают в связке с разведывательными подразделениями, которые проводят воздушную разведку с помощью беспилотников.

Расчеты «Рапир» могут производить до шести выстрелов в минуту. А стрелять из орудия при полном заряде возможно на дистанцию более семи километров.

«Ведем круглосуточное наблюдение: "птичка" в воздухе. Только обнаружим движение, наводим ствол и отрабатываем. Друг друга с полуслова понимаем», - рассказал командир орудия с позывным Золотой.

«Рапира» предназначена для стрельбы прямой наводкой по тяжелой бронетехнике. Но при необходимости 100-мм орудие справляется и с другими целями.

Ранее публиковались кадры работы расчетов буксируемых орудий «Нона-К» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», уничтоживших минометные расчеты, расчеты АГС и живую силу ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.