МО РФ показало кадры работы поисково-спасательной группы под Курском

Поисково-спасательная группа (ПСГ) ВКС России выполнила боевые задачи в приграничных районах Курской области. Кадры работы показало Министерство обороны России.

Специалисты ПСГ ежедневно оказывают поддержку экипажам вертолетов армейской авиации Ка-52, Ми-28, Ми-35, которые наносят удары по скоплениям живой силы, бронированной и автомобильной технике украинских боевиков.

В ПСГ входит группа огневой поддержки, а также медицинский работник.

Основными задачами поисково-спасательной группы являются непрерывное наблюдение за обстановкой, эвакуация и спасение пилотов, а также их транспортировка в военно-медицинское учреждение.

Ранее Forbes сообщило, что ВСУ в Курской области теряют большее число бронированной техники, чем обычно. По словам обозревателя издания, это происходит, поскольку украинские боевики постоянно подвергаются артиллерийским обстрелам, засадам и ударам БПЛА российских войск.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.