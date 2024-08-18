Глава Кореневского района под Курском призвала жителей не пытаться вернуться

Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева попросила жителей оставить попытки вернуться домой. Об этом говорится в ее публикации в социальной сети «ВКонтакте».

«На территории нашего района сохраняется сложная оперативная обстановка. Некоторые граждане не оставляют попыток вернуться домой, тем самым мешают работе наших военных», - написала она.

Дегтярева назвала возвращение граждан домой невозможным на данный момент. По ее словам, иногда такие попытки оборачиваются страшными трагедиями.

«Обращаюсь ко всем гражданам Кореневского района, давайте наберемся терпения и дадим нашим военным разобраться с врагом, давайте не будем мешать нашим защитникам!», - говорится в сообщении.

Глава района заключила, что сообщит жителям, когда обстановка позволит вернуться домой.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о ликвидации ВСУ в Судженском и Кореневском районах, граничащих с Украиной.