МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ освободили населенный пункт Свиридоновка в ДНР

Операцию по освобождению провели подразделения группировки российский войск «Центр».
2024-08-18 13:06:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Подразделения группировки российский войск «Центр» освободили в Донецкой Народной Республике населенный пункт Свиридоновка. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формирования пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Птичье, Новоэкономическое и Долиновка в ДНР. Отражены две контратаки штурмовиков из подразделений бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Потери противника на данном направлении за сутки составили: более 500 боевиков, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, одна гаубица М777 производства США, одна гаубица «Мста-Б», три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», три м гаубицы Д-30, две пушки «Рапира» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Сергеевка. Этот населенный пункт находится на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#Минобороны РФ #Украина #ДНР #освобождение #спецоперация #Свиридоновка
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 