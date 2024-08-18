Подразделения группировки российский войск «Центр» освободили в Донецкой Народной Республике населенный пункт Свиридоновка. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формирования пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Птичье, Новоэкономическое и Долиновка в ДНР. Отражены две контратаки штурмовиков из подразделений бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Потери противника на данном направлении за сутки составили: более 500 боевиков, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, одна гаубица М777 производства США, одна гаубица «Мста-Б», три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», три м гаубицы Д-30, две пушки «Рапира» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Сергеевка. Этот населенный пункт находится на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов