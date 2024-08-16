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Российские войска освободили Сергеевку в ДНР

Ранее сообщалось об освобождении населенных пунктов Лисичное и Ивановка.
2024-08-16 13:08:33
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Населенный пункт Сергеевка освобожден российскими войсками. Об этом сообщает МО РФ. 

Этот населенный пункт находится на территории Донецкой Народной Республики.

Российском оборонное ведомство уточнило, что Сергеевка была освобождена благодаря активным действий подразделений группировки войск «Центр».

Ранее Минобороны России сообщало, что за неделю боевых действий в зоне ответственности группировки также были освобождены населенные пункты Ивановка и Лисичное

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ДНР #Донбасс #освобождение #спецоперация #сергеевка #группировка «Центр»
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