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Умер известный российский актер дубляжа Быстров

Актеру дубляжа было 79 лет.
Глеб Владовский 2024-08-18 13:58:16
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Умер советский и российский актер кино дубляжа Борис Быстров. Об этом сообщил Telegram-канал «Кинопоиск Индустрия» со ссылкой на жену артиста Ирину Савину.

Быстрову было 79 лет. Точная причина смерти актера не указывается.

Быстров известен по озвучке Гомера Симпсона в «Симпсонах», многих героев «Футурамы», Альфреда в трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене, Императора Палпатина в «Звездных войнах».

Кроме того, актер снимался в «Приключения желтого чемоданчика», «Удар! Еще удар!», «ТАСС уполномочен заявить…» и других кинолентах.

Ранее сообщалось о кончине актера дубляжа Андрея Ярославцева в результате коронавируса. Его голосовм говорят профессор Дамблдор из «Гарри Поттера», гном Гимли из «Властелина колец» и многие другие персонажи.

#в стране и мире #гомер симпсон #актер дубляжа #Борис Быстров
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