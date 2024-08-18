Умер известный российский актер дубляжа Быстров

Умер советский и российский актер кино дубляжа Борис Быстров. Об этом сообщил Telegram-канал «Кинопоиск Индустрия» со ссылкой на жену артиста Ирину Савину.

Быстрову было 79 лет. Точная причина смерти актера не указывается.

Быстров известен по озвучке Гомера Симпсона в «Симпсонах», многих героев «Футурамы», Альфреда в трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене, Императора Палпатина в «Звездных войнах».

Кроме того, актер снимался в «Приключения желтого чемоданчика», «Удар! Еще удар!», «ТАСС уполномочен заявить…» и других кинолентах.

Ранее сообщалось о кончине актера дубляжа Андрея Ярославцева в результате коронавируса. Его голосовм говорят профессор Дамблдор из «Гарри Поттера», гном Гимли из «Властелина колец» и многие другие персонажи.