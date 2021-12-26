Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Голос Дамблдора и Гимли: умер актер дубляжа Андрей Ярославцев

Алексей Курильченко
21:33 26.12.2021
Озвучивший около 240 фильмов артист умер после заражения COVID-19.
Голос Дамблдора и Гимли: умер актер дубляжа Андрей Ярославцев
© Фото: Андрей Ярославцев Facebook
Читайте нас на:

На 65-м году жизни скончался известный актер дубляжа Андрей Ярославцев. Как сообщил актер и блогер Дмитрий Череватенко, артист умер от последствий заражения коронавирусной инфекцией.

«Друзья, 2021 год несет не только радости, но и горечи.. Сегодня, 26 декабря на 65-ом году жизни от ковида скончался Андрей Викторович Ярославцев... Давайте почтим память этого актера, скажем за спасибо все.», - написал Дмитрий на странице «Вконтакте».

Андрей родился в 1957 году в Москве. В 1978 году окончил театральной училище имени Щукина и был принят в Театр имен Вахтангова. Наибольшую известность ему принесла работа актером дубляжа. Его голосом на руссом языке говорят Оптимус Прайм из серии фильмов «Трансформеры», профессор Дамблдор из «Гарри Поттера», гном Гимли из «Властелина колец» и многие другие герои. За свою карьеру Ярославцев озвучил около 240 фильмов.

Для телеканала «Звезда» Ярославцев озвучил несколько документальных фильмов, включая «Оружие Победы» и «Легенды советского сыска».

В среду, 22 декабря, скончался заведующий кафедрой театрального искусства СПбГУ, актер Вадим Лобанов. Причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:01 В стране и мире
Видео
В Москве эвакуировали торговый центр из-за угроз взорвать гранату
18:21 В стране и мире
Видео
Мужчина выжил после прямого попадания молнии в Индонезии
16:49 В стране и мире
Видео
Мать девятилетней студентки МГУ не считает, что ее дочь должна покинуть ВУЗ
14:34 В стране и мире
Песков назвал вопросом жизни и смерти для РФ расширение НАТО на восток
11:43 В стране и мире
Путин заявил, что ответ России на расширение НАТО на восток зависит от военных экспертов
Популярное
Назван напиток, который вдвое увеличивает риск онкологии
Видео
Опубликованы кадры первого полета МС-21-300 с российским композитным крылом
Эксперт рассказал, чем опасен мобильный банк на смартфоне
Дерматолог раскрыла причины раннего появления седых волос
Врач озвучил два необычных симптома «омикрона» у привитых
Видео
На первых полосах: что пишут западные СМИ о пресс-конференции Путина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.