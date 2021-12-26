Голос Дамблдора и Гимли: умер актер дубляжа Андрей Ярославцев

На 65-м году жизни скончался известный актер дубляжа Андрей Ярославцев. Как сообщил актер и блогер Дмитрий Череватенко, артист умер от последствий заражения коронавирусной инфекцией.

«Друзья, 2021 год несет не только радости, но и горечи.. Сегодня, 26 декабря на 65-ом году жизни от ковида скончался Андрей Викторович Ярославцев... Давайте почтим память этого актера, скажем за спасибо все.», - написал Дмитрий на странице «Вконтакте».

Андрей родился в 1957 году в Москве. В 1978 году окончил театральной училище имени Щукина и был принят в Театр имен Вахтангова. Наибольшую известность ему принесла работа актером дубляжа. Его голосом на руссом языке говорят Оптимус Прайм из серии фильмов «Трансформеры», профессор Дамблдор из «Гарри Поттера», гном Гимли из «Властелина колец» и многие другие герои. За свою карьеру Ярославцев озвучил около 240 фильмов.

Для телеканала «Звезда» Ярославцев озвучил несколько документальных фильмов, включая «Оружие Победы» и «Легенды советского сыска».

В среду, 22 декабря, скончался заведующий кафедрой театрального искусства СПбГУ, актер Вадим Лобанов. Причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь.