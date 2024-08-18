В ДНР четыре сотрудника МЧС РФ пострадали от удара беспилотника

В ДНР четыре сотрудника МЧС России получили ранения в результате атаки беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня ночью в Горловке загорелась легковушка из-за попадания ВОП (взрывоопасный предмет - Прим.ред). Во время тушения произошла атака на пожарный автомобиль с БПЛА», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что огнеборцам удалось ликвидировать возгорание. Пострадавших сотрудники ведомства госпитализировали.

Ранее сообщалось о восьмерых пострадавших в результате атаки украинских дронов по Белгородской области.