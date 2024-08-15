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Восемь человек ранены при ударах ВСУ по Белгородской области

Украинские военные нанесли удар по населенным пунктам Шебекино и Дунайка.
Услада Дубинина 2024-08-15 14:23:14
© Фото: vvgladkov, Telegram

Восемь жителей Белгородской области пострадали в результате удара дронов ВСУ по городу Шебекино и селу Дунайка. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. 

В городе Шебекино пострадали четыре человека, в числе которых два фельдшера скорой помощи. Женщина получила закрытый перелом ноги и плечевой кости, мужчина - контузию, минно-взрывную травму и осколочные ранения спины. Пострадавших жителей доставили в городскую и областную больницы. 

«В результате нескольких атак БПЛА произошло возгорание 2-х квартир в МКД. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали очаги возгорания», - написал губернатор.

Вячеслав Гладков уточнил, что в селе Дунайка Грайворонского городского округа ранены четыре мирных жителя. У троих пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, их доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Еще одна пострадавшая обратилась за амбулаторной помощью в Грайворонскую ЦРБ.

«В подвергшемся атаке здании выбиты окна и посечен фасад, также повреждены два легковых автомобиля, припаркованные рядом с местом происшествия», - уточнил губернатор. 

Ранее в Белгородской области ввели режим ЧС федерального уровня. Глава МЧС Александр Куренков заявил об организованной дополнительной помощи по устранению последствий обстрелов со стороны ВСУ.

#в стране и мире #белгородская область #обстрелы всу #шебекино #дунайка
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