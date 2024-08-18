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Лукашенко: Киев пытается спровоцировать Москву на ядерный удар

Белорусский лидер выразил уверенность в том, что ВС РФ «снесут» украинских военных.
Глеб Владовский 2024-08-18 12:22:49
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Киевский режим пытается спровоцировать Россию на применение ядерного оружия. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия-1».

По его словам, украинские власти, для нападения на регион сформировали огромные силы с участием наемников, в том числе из Польши, для вторжения в российский регион. А эскалацией в Курской области украинцы пытаются толкнуть Россию на применение оружия, в том числе ядерного.

«Подобная эскалация со стороны Украины - это попытка толкнуть Россию на ассиметричные действия. Ну, допустим, применению ядерного оружия», - пояснил политик.

Белорусский лидер также выразил уверенность в том, что российские войска смогут «снести» украинцев из региона.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ несут большие, чем обычно, потери в бронетехнике, ведя боевые действия в Курской области.

#ядерное оружие #Курская область #ВСУ #Александр Лукашенко
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