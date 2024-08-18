Лукашенко: Киев пытается спровоцировать Москву на ядерный удар

Киевский режим пытается спровоцировать Россию на применение ядерного оружия. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия-1».

По его словам, украинские власти, для нападения на регион сформировали огромные силы с участием наемников, в том числе из Польши, для вторжения в российский регион. А эскалацией в Курской области украинцы пытаются толкнуть Россию на применение оружия, в том числе ядерного.

«Подобная эскалация со стороны Украины - это попытка толкнуть Россию на ассиметричные действия. Ну, допустим, применению ядерного оружия», - пояснил политик.

Белорусский лидер также выразил уверенность в том, что российские войска смогут «снести» украинцев из региона.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ несут большие, чем обычно, потери в бронетехнике, ведя боевые действия в Курской области.