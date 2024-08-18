МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лукашенко заявил, что Украина денацифицирована

По словам белорусского лидера, 70% украинцев «ненавидят» Зеленского.
Елизавета Кондрикова 2024-08-18 12:56:06
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Процесс денацификации Украины завершен, нацистская идеология в стране «уже не в тренде», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Вы говорите иногда про нациков. Нету там уже этих нациков. Денацифицирована Украина. Но есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде», - сказал он в интервью телеканалу «Россия-1».

Он добавил, что 70% населения Украины «ненавидят» Владимира Зеленского, так как продолжают погибать люди, а сам он не выполняет свои обещания. При этом украинский лидер де-юре не является легитимным, однако именно он принимает решения, которые в стране исполняются, сказал Лукашенко.

В этом же интервью белорусский глава назвал нападение ВСУ на курское приграничье «повышением ставок» и выразил сомнение, что подобный шаг поспособствует проведению мирных переговоров.

#в стране и мире #белоруссия #Украина #ВСУ #Владимир Зеленский #Александр Лукашенко
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 