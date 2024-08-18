Лукашенко заявил, что готовит народ к своему уходу с поста президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готовит народ своей страны к своему возможному уходу с поста главы государства. Об этом он заявил в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«Все считают так: "30 лет - это много, с ума сойти. Это единицы - люди, которые работают 30 лет". И люди привыкли: вот он и больше никто. Это неправильно. Я готовлю к этому людей, я не хочу, чтобы было какое-то разочарование или провал», - заявил Лукашенко в интервью, отрезок которого опубликован на сайте программы.

Также белорусский лидер добавил, что последние 30 лет его ежегодно пытались «свергнуть или похоронить». На эти попытки Лукашенко уже перестал обращать внимание.

Напомним, что Лукашенко является первым и на данный момент единственным президентом Республики Беларусь. Он занимает эту должность уже 30 лет - с 1994 года.

Также президент Белоруссии заявил в интервью, что киевский режим пытается спровоцировать Россию на применение ядерного оружия. Белорусский лидер также выразил уверенность в том, что российские войска смогут «снести» украинцев из Курской области.