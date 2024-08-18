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ЦАХАЛ уничтожил двух высокопоставленных активистов ХАМАС в Дженине

Израильские силовики провели операцию на Западном берегу, во время которой при помощи беспилотника уничтожили двух высокопоставленных активистов ХАМАС, причастных к терактам и убийству израильтянина Йонатана Дойча.
Марина Крижановская 2024-08-18 00:38:04
© Фото: Ayal Margolin JINI Globallookpress

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ, IDF) сообщила, что совместная операция с Израильским агентством безопасности (ISA) привела к уничтожению двух высокопоставленных активистов радикального палестинского движения ХАМАС.

На Западном берегу реки Иордан израильский беспилотник атаковал автомобиль с двумя палестинцами, которых считают причастными к убийству израильтянина при помощи огнестрельного оружия 11 августа. Информацию опубликовала пресс-служба ЦАХАЛ.

«В Дженине ISA и IDF ликвидировали двух высокопоставленных террористов ХАМАС, причастных к планированию перестрелки в Иорданской долине, во время которой был убит Йонатан Дойч», - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Также приводятся данные об убитых: Ахмед Абу Ара из Акабы считается вовлеченным в планирование терактов и ​​был старшим оперативником в производстве взрывчатки для терактов, а Рафет Даваси из Силат аль-Харития был высокопоставленным сотрудником в военной инфраструктуре ХАМАС в районе Дженина.

Днем 17 августа стало известно, что под израильский обстрел сектора Газа попали военкор и оператор RT. Журналисты были в районе Хамад города Хан-Юнис, где снимали репортаж о жизни палестинских беженцев, когда начался обстрел.

#в стране и мире #Израиль #Западный берег реки Иордан #ЦАХАЛ #ХАМАС #ликвидация боевиков #Агентство безопасности Израиля (ISA)
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