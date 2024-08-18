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WSJ: США перестали делиться разведданными с Киевом после атаки под Курском

Как рассказал журналистам американский чиновник, Белый дом опасается, что его обвинят в причастности к нападению на Россию.
Анастасия Бобылева 2024-08-18 00:50:03
© Фото: defense.gov

США перестали передавать Украине разведданные об объектах на территории РФ. Так заявил неназванный американский чиновник журналистам из газеты The Wall Street Journal.

По его словам, Вашингтон опасается обвинений в причастности к вторжению ВСУ на Курскую область. Поэтому, как утверждает источник, Пентагон больше не делится с украинскими боевиками соответствующими данными.

По данным газеты, ВСУ готовились к нападению на РФ с начала лета. В атаке участвовали до тысячи военнослужащих, которые пользовались в том числе американской военной техникой - например, бронемашинами Bradley и Stryker.

Ранее Пентагон заявил о невозможности поставить боеприпасы Киеву. В качестве причины в ведомстве назвали сокращение производства артиллерийских снарядов. Отмечается, что в нынешних условиях ВСУ продолжат вест оборонительные действия, но не смогут перейти в наступление в течение полугода.

#в стране и мире #Украина #сша #Курская область #разведданные
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