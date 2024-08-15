В Пентагоне заявили о невозможности поставить боеприпасы ВСУ

Ряд артиллерийских снарядов, которые Киев запрашивает у Соединенных Штатов, больше не производится в стране. При этом боеприпасов для масштабных наступлений у Украины не хватает. Об этом заявили в Пентагоне.

В докладе генерального инспектора американского оборонного ведомства говорится, что объемы производимых в США боеприпасов сократились до критически низких показателей. По этой причине обеспечить потребности украинской армии в среднесрочной перспективе невозможно.

«Нынешний уровень поставок боеприпасов для артиллерийских систем не будет соответствовать требованиям восстановления и формирования сил ВСУ», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ВСУ продолжат вести оборонительные действия, но не будут проводить крупномасштабные контрнаступления в течение полугода.

Ранее агентство Reuters сообщало, что нехватка ресурсов сорвала планы США по производству ракет Patriot. По данным источников, Пентагон хочет увеличить производство этих боеприпасов силами заводов других стран из-за потребности в поставках военной помощи Киеву.