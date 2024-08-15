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В Пентагоне заявили о невозможности поставить боеприпасы ВСУ

В американском военном ведомстве отметили, что ВСУ не смогут вести масштабные наступательные действия в течение полугода.
Игнат Далакян 2024-08-15 18:38:54
© Фото: Oleksandr Klymenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

Ряд артиллерийских снарядов, которые Киев запрашивает у Соединенных Штатов, больше не производится в стране. При этом боеприпасов для масштабных наступлений у Украины не хватает. Об этом заявили в Пентагоне.

В докладе генерального инспектора американского оборонного ведомства говорится, что объемы производимых в США боеприпасов сократились до критически низких показателей. По этой причине обеспечить потребности украинской армии в среднесрочной перспективе невозможно.

«Нынешний уровень поставок боеприпасов для артиллерийских систем не будет соответствовать требованиям восстановления и формирования сил ВСУ», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ВСУ продолжат вести оборонительные действия, но не будут проводить крупномасштабные контрнаступления в течение полугода.

Ранее агентство Reuters сообщало, что нехватка ресурсов сорвала планы США по производству ракет Patriot. По данным источников, Пентагон хочет увеличить производство этих боеприпасов силами заводов других стран из-за потребности в поставках военной помощи Киеву.

#в стране и мире #боеприпасы #Украина #сша #ВСУ #военная помощь
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