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Жара до +38 обрушится на ряд регионов России в выходные

По словам Вильфанда, как минимум в Туве и Иркутской области, средний показатель температуры воздуха будет выше 30 градусов.
Глеб Владовский 2024-08-17 09:39:39
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В нескольких регионах России ожидается сильная жара. Такое заявление сделал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в республике Тува в эти выходные жара может достичь показателя в 38 градусов.

«В Иркутской области аналогичная ситуация, на 6-11 градусов выше нормы, с субботы по вторник там будет плюс 27-32 градуса», - рассказал метеоролог.

Кроме того, температура в диапазоне 30-36 градусов ожидается в Курской, Воронежской, Брянской, Орловской, Тамбовской, Липецкой, и Белгородской областях. Предполагается, что на юге Красноярского края максимальный показатель может достичь отметки в 31 градус. Похожие данные ожидаются в Забайкалье и Бурятии.

Ранее сообщалось, что ночь с 15 на 16 августа в Москве станет самой холодной за все лето.

#Россия #в стране и мире #Жара #Гидрометцентр #Роман Вильфанд #регионы РФ
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