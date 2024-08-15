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Предстоящая ночь в Москве станет самой холодной за все лето

Температура в столице опустится до 8-10 градусов тепла.
Мария Зайцева 2024-08-15 18:03:28
© Фото: Alexander Legky, Global Look Press

Ночь с 15 на 16 августа станет самой холодной для жителей Москвы. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Ближайшей ночью вновь будет холодно – столбики термометров опустятся до самых низких отметок с начала лета – в мегаполисе ожидается +8…+10°, а по области +6…+11°», - сообщил он.

Леус отметил, что ночь на четверг тоже не отличилась теплом и повторила самую низкую температуру лета этого года.

По его словам, после этого холод отступит и днем в пятницу температура составит 23-25 градусов тепла в столице и 21-26 в Подмосковье.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал «Звезде», сколько в Москве продлится потепление.

#Москва #в стране и мире #Погода #синоптик
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