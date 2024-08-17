ВСУ принимает в свои ряды украинских заключенных, предлагая в обмен на службу снять все обвинения. Об этом рассказал украинский военнопленный Алексей Янусов в беседе с РИА Новости.

По его словам, в марте 2024 года в колонию Мартусовка, где он отбывал наказание за кражу велосипеда, приезжали представители вооруженных сил страны.

«Приехали военные, представители 72-й бригады (ВСУ - Прим.ред.)... Пришли они вдвоем и предложили нам подписать контракт, забрать нас без отбывания срока», - рассказал военнослужащий.

Он также добавил, что контракт подписали еще 20 человек. После месяца обучения, Янусова отправили в село Янтарное в ДНР, а оттуда - в Константиновку, где его и взяли в плен.

Ранее украинский военнопленный Скрябин рассказал, что командование ВСУ отправляет в бой молодых людей, которые не имеют необходимой подготовки.