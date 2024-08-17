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ВСУ принимает в свои ряды заключенных, снимая с них обвинения

По словам украинского военнопленного, сам он подписал контракт с украинской армией в марте 2024 года, чтобы не сидеть в колонии пять лет за кражу велосипеда.
Глеб Владовский 2024-08-17 07:47:38
© Фото: Gudak, ZUMAPRESS, Globallookpress

ВСУ принимает в свои ряды украинских заключенных, предлагая в обмен на службу снять все обвинения. Об этом рассказал украинский военнопленный Алексей Янусов в беседе с РИА Новости.

По его словам, в марте 2024 года в колонию Мартусовка, где он отбывал наказание за кражу велосипеда, приезжали представители вооруженных сил страны.

«Приехали военные, представители 72-й бригады (ВСУ - Прим.ред.)... Пришли они вдвоем и предложили нам подписать контракт, забрать нас без отбывания срока», - рассказал военнослужащий.

Он также добавил, что контракт подписали еще 20 человек. После месяца обучения, Янусова отправили в село Янтарное в ДНР, а оттуда - в Константиновку, где его и взяли в плен.

Ранее украинский военнопленный Скрябин рассказал, что командование ВСУ отправляет в бой молодых людей, которые не имеют необходимой подготовки. 

#в стране и мире #Украина #ВСУ #Заключенные #Вербовка #украинский военнопленный
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