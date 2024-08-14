ВСУ отправляют в зону боевых действий молодых людей, которые не имеют необходимой подготовки, рассказал пленный военнослужащий ВСУ 110-й отдельной механизированной бригады Сергей Скрябин. Видео беседы с ним публикует Министерство обороны РФ.

«Отправляют постоянно необученных "детей". В 22 года забирают уже, а что дальше будет?! У нас в поселке можно мужское население по пальцам руки пересчитать», - поделился пленный.

Скрябин рассказал, как необученных мобилизованных отправили на убой, чтобы выиграть время. По словам пленного, даже командир их группы был рядовым. Как считает украинец, к нему и сослуживцам отнеслись, как к мясу.

Когда украинские военные заняли позиции, по ним открыли огонь. Связавшись с руководством, Сергею подтвердили, что ВСУ стреляют по своим подразделениям, добавив, что переживать не стоит. Украинцы выбежали, их встретили российские бойцы. Во время общения с россиянами снова начался обстрел - вели огонь ВСУшники. Украинцы сдались в плен.

Ранее другой пленный рассказал об упаднических настроениях в украинской армии. По его словам, в ряды ВСУ забирают даже эпилептиков и людей с инфекционными заболеваниями. Кроме того, украинские военные любят выпить спиртное и употребляют наркотики.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.