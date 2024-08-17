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Морпехи разбили боевиков ВСУ при поддержке иностранных наемников у Колотиловки

ВСУ попытались наступать силами четырех десятков боевиков при поддержке бронетехники, артиллерии и западных образцов вооружения.
Андрей Лазарев 2024-08-17 09:50:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Перед российскими военнослужащими стояла боевая задача выбить боевиков ВСУ из укрепрайона возле погранперехода у села Колотиловка Белгородской области. Штурмовики 155-й бригады Морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) группировки войск «Север» справились - на нашей границе в Белгородской области противник так и не смог закрепиться.

«Работаем двоечками, двоечек заводим. Вот сейчас один бежит наш боец, вот за ним второй. Непосредственно координируем действия с БПЛА. Они первые зайдут, там дальше будет работать еще двоечка на подтяжечке. К ним забежит», - рассказал командир взвода 155-й бригады ТОФ с позывным «Боец».

Атака врага с западной стороны линии фронта в виде четырех десятков боевиков при поддержке бронетехники, артиллерии и западных образцов вооружения, но морпехи разбили противника.

Судя по найденным шевронам, в боях у Колотиловки участвовал  нацбатальон ВСУ, в рядах которого служили и иностранные наемники. На некоторых нашивках изображен флаг Великобритании - в черно-белых тонах, находят даже трофейные ложки с гравировкой фашистской свастики.

В Белгородской области морпехи наступали с флангов при мощной поддержке артиллерии, танков, ударных дронов и БПЛА с боевым подвесом. С неба наши расчеты забрасывают боевиков гранатами и ВОГ-ами - дым от взрывов снарядов арторудий застилает поле боя.

«Где-то 50% было уничтожено нашими силами, силой пехоты, а остальная часть, когда начала бежать... Они убегали, бросали все - свое имущество, своих раненых. С помощью нашей артиллерии и БПЛА был уничтожен полный состав противника. Раненых, я так понял, по возможности они сами добивали», - сказал старший стрелок 155 -й бригады ТОФ с позывным «Бугай».

Штурм начался рано утром и длился меньше двух суток. В условиях плотного боя важно было отрезать пути снабжения боевиков, что морские пехотинцы и сделали.

«Противник дал слабину. Изначально. Потому что понимал, кто идет. Идет 155-я бригада. Мы бы не дали назад в любом случае», - рассказал стрелок 155-й бригады ТОФ с позывным «Танцпол».

По словам морпехов, бой был тяжелый, но они действовали четко и слаженно. Тренировки и отработка навыков штурма не прошли даром, - бойцы уже снова готовы выйти на задачу. Штурмовые группы 155-й бригады Тихоокеанского флота прикрывал в том числе БТР, оснащенный тридцатимиллиметровой автоматической пушкой и крупнокалиберным пулеметом. Экипаж этой боевой машины готов хоть сейчас, при первой же команде вновь отправиться в бой.

#ВС РФ #белгородская область #ВСУ #тоф #наш эксклюзив #потери ВСУ #Группировка войск Север #колотиловка
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