«Хезболла» нанесла удары дронами по военным ЦАХАЛ на границе с Ливаном

Члены движения «Хезболла» нанесли удары беспилотниками по израильским военнослужащим в приграничных с Ливаном зонах. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По словам представителей группировки, удар с воздуха был нанесен по штабу бронетанковых батальонов 188-й бригады, находящихся на Голанских высотах. Уточняется, что целями были группы офицеров и солдат и, как заявили в движении, в результате удара, появились жертвы среди военнослужащих. При этом точное число погибших не приводится.

Кроме того, в «Хезболле» заявили о нанесении управляемым оружием по бункеру с израильскими солдатами, расположенному в укрепрайоне Биркет-Риша. Атаки также наносились из реактивного оружия по казармам в районе Метат.

Ранее сообщалось об обстреле членами движения из «Катюш» по штабу 146-й дивизии ЦАХАЛ, расположенному в кибуце Гаатон.