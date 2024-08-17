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«Хезболла» нанесла удары дронами по военным ЦАХАЛ на границе с Ливаном

Также сообщается о серии ракетных ударов по объектам Армии обороны Израиля.
Глеб Владовский 2024-08-17 06:51:11
© Фото: Ali Hashisho, XinHua, Globallookpress

Члены движения «Хезболла» нанесли удары беспилотниками по израильским военнослужащим в приграничных с Ливаном зонах. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По словам представителей группировки, удар с воздуха был нанесен по штабу бронетанковых батальонов 188-й бригады, находящихся на Голанских высотах. Уточняется, что целями были группы офицеров и солдат и, как заявили в движении, в результате удара, появились жертвы среди военнослужащих. При этом точное число погибших не приводится.

Кроме того, в «Хезболле» заявили о нанесении управляемым оружием по бункеру с израильскими солдатами, расположенному в укрепрайоне Биркет-Риша. Атаки также наносились из реактивного оружия по казармам в районе Метат.

Ранее сообщалось об обстреле членами движения из «Катюш» по штабу 146-й дивизии ЦАХАЛ, расположенному в кибуце Гаатон.

#в стране и мире #Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ
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