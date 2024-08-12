«Хезболла» заявила об обстреле «Катюшами» штаба 146-й дивизии ЦАХАЛ

После сообщений об обстреле кибуца на севере Израиля ливанская шиитская вооруженная группировка «Хезболла» заявила об обстреле израильского штаба 146-й дивизии ЦАХАЛ в кибуце Гаатон,

По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, местная группировка обстреляла штаб, расположенный в районе Западная Галилея на севере еврейского государства,

«Исламское сопротивление в Ливане объявляет об обстреле ракетами "Катюша" нового штаба 146-й дивизии в Гаатоне», - уточнили репортеры.

Немногим ранее стало известно, что после срабатывания воздушных сирен на севере Израиля обнаружили снаряды, выпущенные со стороны Ливана. Порядка 30 из них упали на открытой местности около поселения Кабри.