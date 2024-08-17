Не менее шести жителей южного Ливана погибли при ударе Израиля

Не менее шести человек погибли и еще трое получили ранения на юге Ливана из-за удара Израиля. По информации агентства Reuters, атака произошла на жилое здание в городе Ан-Набатия на юге арабской республики.

«По меньшей мере шесть человек погибли, три пострадали при ударе Израиля по жилому дому в городе Ан-Набатия на юге Ливана», - цитируют журналисты ливанский минздрав.

Как сообщалось 13 августа, на юге Ливана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстрелял военные объекты. Израильские ВВС атаковали объекты в районах Кфаркела, Марвахин и Мейс-эль-Джабаль.