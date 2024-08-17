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Не менее шести жителей южного Ливана погибли при ударе Израиля

Удар по жилому дому в ливанской Ан-Набатии привел к гибели не менее шести и ранению трех жителей.
Марина Крижановская 2024-08-17 04:33:38
© Фото: STR dpa Globallookpress

Не менее шести человек погибли и еще трое получили ранения на юге Ливана из-за удара Израиля. По информации агентства Reuters, атака произошла на жилое здание в городе Ан-Набатия на юге арабской республики.

«По меньшей мере шесть человек погибли, три пострадали при ударе Израиля по жилому дому в городе Ан-Набатия на юге Ливана», - цитируют журналисты ливанский минздрав.

Как сообщалось 13 августа, на юге Ливана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстрелял военные объекты. Израильские ВВС атаковали объекты в районах Кфаркела, Марвахин и Мейс-эль-Джабаль.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #ливан #Гибель людей #ЦАХАЛ
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