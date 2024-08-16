Экипаж Ми-28НМ нанес удар ракетами «Вихрь» по технике ВСУ

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ «Ночной охотник» нанес удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном район, Курской области. Минобороны России показало кадры ночной работы наших летчиков.

Удар наносился управляемыми ракетами «Вихрь» по разведанным целям. Применив авиационные средства поражения, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. Как сообщила разведка, все указанные цели удалось уничтожить.

Ранее расчет «Искандера» уничтожил РСЗО HIMARS в Сумской области. По имеющимся данным, из этой пусковой установки велся обстрел Курской области. Как сообщили в МО РФ, в результате удара удалось также уничтожить пакет боеприпасов из шести реактивных снарядов и две машины охранения.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.